TV: Gyökeres förklarar firandet efter succén: ”Osäker”

Viktor Gyökeres hade gått mållös i sju raka matcher.

Då slog ”Blågult”-anfallaren till med dubbla mål för Arsenal.

– Jag försöker göra mitt bästa hela tiden, jobba hårt och bidra med olika saker, säger han.

Det var i tisdagskvällens slakt av Atlético Madrid som den svenske Arsenal-stjärnan Viktor Gyökeres slog till. 27-åringen hade inte gjort mål för Premier League-klubben på sju raka matcher, men i Champions League-matchen blev det islossning.

Med drygt 20 minuter kvar att spela stötte Gyökeres in 3–0-målet för ”The Gunners”, och tre minuter senare utökade han till 4–0.

– Jag är väldigt nöjd, så klart. Jag tycker att vi började väldigt bra och fortsatte köra. De (Atlético) hade några bra möjligheter, men jag tycker att vi kontrollerade matchen överlag. Vi gjorde fyra mål och höll nollan igen och det visar att vi gjorde en väldigt bra match, säger anfallaren.

”Det kommer förr eller senare”

Uppmärksamma tittare kunde se att svensken firade det andra av de två målen aningen mer än det första.

– Båda var jättebra. Jag var lite osäker på om det var någon offside eller något på den första. Det var därför jag kanske firade det andra lite mer.

Målen var Gyökeres fjärde och femte för Arsenal sedan han anslöt från portugisiska Sporting i somras.

– Jag försöker göra mitt bästa hela tiden, jobba hårt och bidra med olika saker. Det (målen) kommer förr eller senare.