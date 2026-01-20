TV: Jordan Larsson – ”Inte helt nöjd över att inte starta”

Jordan Larsson hoppade in och blev poängräddare för FC Köpenhamn, något svensken var nöjd med.

Faktumet att han fick inleda matchen på bänken var han däremot inte nöjd med.

– Jag var inte helt nöjd över att inte starta, det kan jag vara ärlig med, säger han till Viaplay efter matchen.

Foto: Alamy

FC Köpenhamn var illa ute efter den första halvleken mot Napoli.

Thomas Delaney hade dragit på sig rött kort och Scott McTominay hade gett Napoli ledningen, men trots det krigade sig FCK tillbaka och fixade en poäng tack vare ett Jordan Larsson-mål.

– Med tanke på omständigheterna så måste jag säga att det är ett bra resultat. Vi spelar tio mot elva mot ett topplag och lyckas få med oss poäng. Nu har vi en match kvar där vi ska ge allt, säger svensken efter matchen.

Jordan Larsson, som kom in ungefär tio minuter innan han satte sin egen straffretur i mål var nöjd över målet, men missnöjd över att han inte fick starta.

I den sista omgången av Champions Leagues ligafas sälls FCK mot FC Barcelona, den matchen spelas nästa onsdag.