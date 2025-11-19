Manchester United fick en smakstart mot Wolfsburg.

Sedan föll ”The Red Devils” ihop i Champions League.

– Det var definitivt inte vår match, säger svenske Fridolina Rolfö till Disney+.

Foto: Alamy

Det var efter bara en knapp kvart av Women’s Champions League-matchen mellan Manchester United och Wolfsburg som svenske Fridolina Rolfö slog till. Stjärnan störtade fram i offensivt straffområde och språngnickade in ett inlägg från vänsterkanten till 1–0 till United.

Sedan föll allt ihop.

Bara två minuter efter Rolfös ledningsmål kvitterade tyska Wolfsburg, och slutsiffrorna skrevs till 5–2.

– Vi hade en bra start och hoppades att det skulle bli vår match. Men det var definitivt inte vår match. Jag kände att vi var väldigt utspridda och de gjorde många mål på oss, säger Rolfö till Disney+ kort efter slutsignal.

I Manchester United startade även Julia Zigiotti Olme och Anna Sandberg.