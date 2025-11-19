Rolfö målskytt för United

Fridolina Rolfös succé fortsätter.

Under onsdagen blev Manchester United-stjärnan målskytt mot Wolfsburg.

Det dröjde bara en knapp kvart innan den svenske världsstjärnan Fridolina Rolfö slog till i Women’s Champions League. 31-åringen kom framstörtandes i straffområdet och nådde högst på ett inlägg från Melvine Malard.

Rolfö satte dit pannan och sköt Manchester United upp i ledning mot Wolfsburg.

🚨👩🏻 FRIDOLINA ROLFÖ OPENS THE SCORING AGAINST WOLFSBURG IN THE UWCL! ✨



What assist from Melvine Malard 😮‍💨



pic.twitter.com/XqctOvWaec

I ”The Red Devils” startade även svenskorna Julia Zigiotti Olme och Anna Sanberg.

✔️ Manchester United förlorade matchen med 5–2!