251112 Fotboll, Champions League Fotboll - UEFA Women's Champions League - Manchester United mot Paris St Germain - Old Trafford, Manchester, Storbritannien - 12 november 2025 Manchester Uniteds Fridolina Rolfö firar sitt andra mål med lagkamraterna Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
Foto: Bildbyrån

Rolfö målskytt för United

Fredrik de Ron
Fridolina Rolfös succé fortsätter.
Under onsdagen blev Manchester United-stjärnan målskytt mot Wolfsburg.

Det dröjde bara en knapp kvart innan den svenske världsstjärnan Fridolina Rolfö slog till i Women’s Champions League. 31-åringen kom framstörtandes i straffområdet och nådde högst på ett inlägg från Melvine Malard.

Rolfö satte dit pannan och sköt Manchester United upp i ledning mot Wolfsburg.

I ”The Red Devils” startade även svenskorna Julia Zigiotti Olme och Anna Sanberg.

✔️ Manchester United förlorade matchen med 5–2!

