United vann svenskmötet i Champions League

Manchester United mot Vålerenga i damernas CL-premiär.

Då vann ”The Red Devils” med 1–0.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen spelade Manchester United sin Champions League-premiärmatch mot norska Vålerenga i ligafasen. Inför matchen stod det klart att Anna Sandberg och Julia Zigiotti Olme båda startar för den engelska klubben. Fridolina Rolfö förpassades till bänken.

I Vålerenga startade den svenska målvakten Tove Enblom.

Matchen kom att bli en målfattig sådan men det var United som efter dryga halvtimmen tog ledningen. Detta efter att de tilldelats en straff. Då klev Maya Le Tissier upp och satte 1–0-målet.

Med drygt 18 minuter kvar av matchen fick Fridolina Rolfö äntra planen.

Matchen slutade 1–0 till Manchester United.



