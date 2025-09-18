Uppgifter: Uefa utreder Atlético-tränare efter spott-drama

En Atlético Madrid-tränare anklagas för att ha spottat mot Liverpool-fans.

Nu uppger Daily Mail att Uefa kan inleda en utredning av tränaren.

Foto: Alamy

Det var efter den dramatiska avslutningen på onsdagskvällens Champions League-match mellan Liverpool och Atlético Madrid, där Liverpool snodde åt sig segern med ett sent mål, som känslorna bubblade över på sidlinjen. Atlético-tränaren Diego Simeone hamnade i en konfrontation med hemmasupportrar, som enligt uppgifter ska ha skrikit glåpord till tränaren under hela matchen.

Säkerhetspersonal ingrep snabbt och stoppade Simeone, men på ett videoklipp som publicerats på sociala medier kan en okänd medlem i Atlético Madrids tränarstab ses spotta mot supportergruppen.

One of Simeone’s staff spat at a Liverpool fan on 13 seconds…



DISGUSTING😡🤢🤮pic.twitter.com/OoCDpxhKDK — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 18, 2025

Enligt brittiska Daily Mail kan detta få disciplinära konsekvenser. Tidningen rapporterar att Uefa ”väntar på de officiella rapporterna om matchen, vilka kommer att granskas under de kommande dagarna”. När rapporterna är granskade kommer ett beslut att fattas om huruvida officiella disciplinära förfaranden ska inledas mot tränaren.

Storbråk efter matchen. Foto: Alamy

Om ett sådant beslut tas kommer Liverpool att behöva tillhandahålla videomaterial av incidenten eftersom de var hemmalaget i matchen, enligt Daily Mail.