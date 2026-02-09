Viktor Gyökeres prisad – efter fullträffen mot Inter
Viktor Gyökeres har varvat igång på riktigt i Arsenal.
Nu har han också prisats för sina insatser.
Detta då han gjorde månadens mål i Premier League.
Efter en tuffare höst i Arsenal har Viktor Gyökeres inlett 2026 på ett strålande vis. Efter årsskiftet har anfallaren gjort sex mål och vilket gör honom till en av de bästa målskyttarna i Premier League.
Så sent som i lördags gjorde svensken två mål för sitt ”Gunners” – efter att ha blivit inbytt mot Sunderland.
Nu står det också klart att hans prestationer prisas, igen. Efter att ha fått motta priset för månadens spelare i januari har han nu fått veta att han gjorde månadens mål.
Detta efter att han stod för en läcker fullträff mot Inter borta i Champions League.
🥁 The votes are in and your January Goal of the Month winner is…
Viktor Gyokeres! 🥇
— Arsenal (@Arsenal) February 9, 2026
