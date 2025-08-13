STOCKHOLM. Nordiskt gigantmöte i går mellan FCK och MFF.

I morgon är det Hammarbys tur att drabba samman med en nordisk gigant när Rosenborg gästar.

– Det blir en upplevelse och stämning utöver det vanliga, säger Kim Hellberg till FotbollDirekt.

Malmö FF hade ingen rolig gårdag i Köpenhamn. Hemmalaget FCK vann med hela 5-0 på Parken och avgångskrav från supportrar har riktats mot Henrik Rydström.

Nu är det Hammarby som ska försöka hålla den svenska fanan i Europa och Skandinavien högt när Rosenborg gästar 3Arena i returen av Conference League-kvalets tredje runda efter 0-0 i Trondheim förra veckan.

– Först och främst har vi ansvar för oss själva. Vi har jävligt höga förväntningar på oss själva och lägger ingen stor vikt på andra resultat även om det generellt är bra om svensk fotboll blir ännu bättre för det ökar möjligheterna att spela i Europa, säger Hammarbys tränare Kim Hellberg till FD och fortsätter:

– Jag såg att Norge har två Champions League-platser. Om Sverige också haft det hade vi i år kvalat till den turneringen i stället (för Conference League), men först och främst handlar det om att göra Hammarby så bra som vi kan.

Kommenterar Erabi efter FD:s uppgifter: ”Inte konstigt”

Hellberg tycker inte att man ska dra för stora växlar av svensk respektive dansk fotboll efter gårdagens 5-0-resultat på Parken.

– I en enskild match, utslagsmatch… det kan springa iväg, det är sådant som kan hända. Men att skillnaden mellan dansk och svensk fotboll är så stor som 5-0, nej det tror jag inte, säger Hellberg som är upprymd inför Rosenborgsmatchen på 3Arena.

– Det blir fullsatt, en upplevelse och stämning utöver det vanliga. Ja, trycket blir något utöver det vanliga.

I går skrev FD att Bajen satt en prislapp på sin anfallare Jusef Erabi på 60 miljoner kronor men att klubben inte vill sälja så länge kvalspelet i Europa pågår. Kim Hellberg är inte överraskad att det rycks i Erabi.

– Det är inte konstigt att klubbar är intresserade av våra spelare. Vi har fantastiska spelare i vår trupp så jag förstår att det lockar intresse från alla håll. Det är inget konstigt, svarar Bajens tränare.