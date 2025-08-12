AVSLÖJAR: Då säljs Erabi – liknar Gulliksens läge 

Hammarby har ännu inte sålt något betydande namn i pågående fönster.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att ett avgörande kan vara nära kring Jusef Erabis framtid.

Och enligt FD:s uppgifter liknar situationen den Djurgården går igenom med Tobias Gulliksen.

En av Hammarby viktigaste matcher över hela 2000-talet är nära. På torsdag väntar Rosenborg och en match som med ett mycket stort sportsligt så väl som ekonomiskt värde.

Men inte nog med det.

I kulisserna kan en av Bajens största transfers vara på väg mot ett avgörande.

Efter Jusef Erabis mål senast som låg bakom avancemanget mot Charleroi så kan nu en ny klubb vara på väg in i bilden om anfallsstjärnan.

Enligt FD:s uppgifter kan ett första bud läggas innan veckans slut.

Villkoren för att släppa Erabi är emellertid högt ställda och Hammarby uppges kräva minst motsvarande 60 miljoner kronor (Bajens just nu näst största försäljning är Nathaniel Adjei till Lorient för 65 miljoner kronor).

Den högsta siffran som hittills har lagts uppges ligga på cirka 50 miljoner.

Det är en situation som inte så lite påminner om ett annat av allsvenskans större namn – Djurgårdens lika pågående läge med Tobias Gulliksen. Lagda bud och kravbild är identisk.

En annan viktig aspekt och detalj kring en eventuell Erabi-affär är att Hammarby inte uppges vilja släppa någon spelare så länge kvalspelet pågår, någonting FD rapporterade om i förra veckan.

Totalt den här säsongen står Erabi noterad för fem mål och en assist på 19 tävlingsmatcher i Hammarby.