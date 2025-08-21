Cluj-tränaren avgår efter nederlaget mot Häcken

Cluj släppte in sju mål i förlusten mot BK Häcken.

Nu avgår tränaren Dan Petrescu.

– Det här var min sista match, säger tränaren efter matchen.

BK Häcken stod för en utskåpning hemma mot rumänska Cluj i det första mötet i playoff till Conference League. Matchen slutade 7–2 till det svenska laget. Det var en besviken Cluj-tränare som summerade matchen.

– Första gången på mina 25 år som tränare, mina lag har aldrig släppt in sju. Inte ens fem. Det är en fruktansvärd dag för mig och klubben, säger han enligt Aftonbladet.

Den stora förlusten blev den sista matchen för Clujs tränare Dan Petrescu. Efter matchen meddalde han att han avgår som tränare.

– Det här var min sista match, jag hade tänkt kliva av efter returen (28 augusti), men jag kliver av nu. Jag skäms över resultatet och jag som coach måste ta ansvaret.

Dan Petrescu har varit tränare i Cluj sedan våren 2024. Som spelare gjorde han 95 landskamper för Rumänien.