Efter avslöjandet om 60 miljoner: ”Ovärderlig för oss”

STOCKHOLM. FotbollDirekt kunde under tisdagen avslöja att Hammarby värderar Jusef Erabi till 60 miljoner kronor.

Men ska man tro Victor Eriksson är det bättre att Bajen behåller sin anfallsstjärna.

– Han är värd allting, han är ovärderlig för oss, säger mittbacken till FD.

I kväll avgörs Conference League-kvalets tredje runda med retur mellan Hammarby och Rosenborg.

0-0 slutade första mötet i Trondheim förra veckan. En som vet hur det är att avgöra ett dubbelmöte i Europa är Victor Eriksson som i 119:e minuten i förra rundan borta mot Royal Charleroi nickade in 2-1 och därmed skickade Hammarby vidare.

– Det är det största som jag upplevt. Fantastiskt att kunna hjälpa laget med fansen på plats, avgöra och ta oss vidare. Vi ska försöka göra samma sak igen, säger Eriksson till FD som ser fram emot ett fullsatt 3Arena i kväll.

– Det kommer märkas att det är 30 000 på plats. Jag tror Rosenborgs spelare kommer tycka att det är väldigt häftigt att vara här.

Eriksson ser även fram emot mötet med landsmannen Dino Islamovic, Rosenborgs svenska anfallare.

– Jag har spelat mot honom när han var i Kalmar och även mött Moustafa Zeidan i MFF. Dino spelade ju senast och han är tuff i boxen, det gäller att hålla koll på honom, säger Eriksson och fortsätter:

– Det blir en kul match i matchen, han är fysisk.

Ger Hammarby chansen även mot Bundesligasexan: ”Ingen omöjlig uppgift”

På tal om anfallare med fysiken som kännetecken, under tisdagen kunde FD avslöja att Hammarby satt en prislapp på sin striker Jusef Erabi på 60 miljoner kronor. Det är en summa som Eriksson inte tycker är för hög – snarare tvärtom.

– Han är värd allting. Han är skitbra på varje träning och match. Han är så viktig för Hammarby, han är ovärderlig.

Vinner Hammarby mot Rosenborg väntar Mainz, som senaste säsongen slutade sexa i Bundesliga. Men Eriksson ger Hammarby chansen att ta sig vidare från det playoff som i sådana fall väntar efter Rosenborg.

– Det har hänt större skrällar. Mainz är ett jättebra lag från Bundesliga, men det är ingen omöjlig uppgift.