Hammarby straffas – efter pyroteknik-användning i Norge

Hammarby straffas av Uefa – och tvingas betala böter.

Detta efter att Bajen-supportrar har använt sig av pyroteknik under matchen mot Rosenborg i Norge.

Notan landar på drygt 167 000 kronor.

Det var inför matchen mellan Hammarby och Rosenborg på 3Arena som beskedet kom. Uefa tilldelar den grönvita Stockholmsklubben böter efter matchen i Trondheim förra veckan.

Orsaken till straffet handlar om användning av pyroteknik på Lerkendal Stadion där notan landar på 15 000 euro, eller drygt 167 000 kronor.

Hammarby väntas även straffas hårdare med anledning av pyrotekniska pjäser på 3Arena inför avspark under torsdagen.

Även Rosenborg straffas för pyroteknisk användning under förra veckans match. Deras bot är klart dyrare – och landar på omkring 555 000 kronor. Lägg där till att de tilldöms ett villkorligt straff på delvis stängda läktare under en match.