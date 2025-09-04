Här är Häckens ECL-trupp – Hrstic lämnas utanför

BK Häcken har tagit ut sin trupp till ligafasen i Conference Leauge.

I den saknas anfallaren Srdjan Hrstic.

Se hela truppen här!

Foto: Bildbyrån

BK Häcken har tagit sig vidare till ligafasen i Conference League – efter en storseger mot rumänska Cluj i play off-mötet.

Nu har man också tagit ut den trupp som ska spela de sex matcherna i ligafasen.

I den saknas forwarden Srdjan Hrstic, som har ryktats bort från klubben.

Utöver Hrstic kommer bland annat Ben Engdahl, skadade Leo Väisänen, Peter Abrahamsson och Jacob Barrett Laursen att missa ECL-spelet till hösten.

Hela Häckens Conference League-trupp:

Målvakter: Viktor Alestig, Andreas Linde, Kristian Marinkovic, Oscar Jansson, Etrit Berisha.

Försvarare: Johan Hammar, Marius Lode, Brice Wembangomo, Adam Lundkvist, Filip Helander, Olle Samuelsson, Filip Öhman, Harry Hilvenius.

Mittfältare: Malte Ljungkull, Sanders Ngabo, Silas Andersen, Mikkel Rygaard, Sigge Jansson, Simon Gustafson, Samuel Leach Holm, Pontus Dahbo, Lasse Madsen, Isak Brusberg.

Anfallare: Julius Lindberg, Danilo Al-Saed, John Paul Dembe, Adrian Svanbäck, Amor Layouni, Christ Ivan Wawa, Severin Nioule, Nikola Mitrovic.