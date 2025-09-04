Här är Häckens ECL-trupp – Hrstic lämnas utanför
BK Häcken har tagit ut sin trupp till ligafasen i Conference Leauge.
I den saknas anfallaren Srdjan Hrstic.
BK Häcken har tagit sig vidare till ligafasen i Conference League – efter en storseger mot rumänska Cluj i play off-mötet.
Nu har man också tagit ut den trupp som ska spela de sex matcherna i ligafasen.
I den saknas forwarden Srdjan Hrstic, som har ryktats bort från klubben.
Utöver Hrstic kommer bland annat Ben Engdahl, skadade Leo Väisänen, Peter Abrahamsson och Jacob Barrett Laursen att missa ECL-spelet till hösten.
Hela Häckens Conference League-trupp:
Målvakter: Viktor Alestig, Andreas Linde, Kristian Marinkovic, Oscar Jansson, Etrit Berisha.
Försvarare: Johan Hammar, Marius Lode, Brice Wembangomo, Adam Lundkvist, Filip Helander, Olle Samuelsson, Filip Öhman, Harry Hilvenius.
Mittfältare: Malte Ljungkull, Sanders Ngabo, Silas Andersen, Mikkel Rygaard, Sigge Jansson, Simon Gustafson, Samuel Leach Holm, Pontus Dahbo, Lasse Madsen, Isak Brusberg.
Anfallare: Julius Lindberg, Danilo Al-Saed, John Paul Dembe, Adrian Svanbäck, Amor Layouni, Christ Ivan Wawa, Severin Nioule, Nikola Mitrovic.
