HISINGEN. Häcken premiärspelar i Conference League-säsongen under torsdagen.

Då hoppas hemvändaren Filip Helander bidra med erfarenheter från Europa.

– Det är alltid en fördel när man har gjort något förut, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter segern i cupfinalen mot Malmö FF i våras väntar ett nytt Europa-äventyr för BK Häcken när hisingarna reser till Irland för att starta upp Conference League-säsongen. För motståndet i premiärmatchen under torsdagen står den irländska fjolårsmästaren Shelbourne FC.

– Det ska bli väldigt kul. Som fotbollsspelare är det något man alltid strävar mot, att få tävla mot internationella lag på en bra nivå, säger nyförvärvet Filip Helander.

Mittbacken är utlånad till Häcken från cypriotiska Omonia Nicosia och återvände hem till Sverige efter ett tio år långt utlandsäventyr. Helander har tidigare gjort ett 20-tal Europa-matcher för Malmö FF, Rangers och Omonia, och hoppas kunna bidra med erfarenhet i Häckens jakt på slutspel.

– Det är alltid en fördel när man har gjort något förut och vet vad som väntar en. På det sättet kan det nog hjälpa en del, säger han.

Vad har ni för chanser tror du?

– De kan nog vara goda. Det gäller att ta sig vidare från ligafasen, och då är det en fördel med en bra start på torsdag.

Öppnar för att stanna i Häcken

Senast Filip Helander representerade en svensk klubb var 2015. Tio år efter att han lämnade MFF för italienska Hellas Verona är han tillbaka på hemmaplan igen – och mittbacken trivs bra med det.

Vad säger du om starten i Häcken?

– Jättebra tycker jag. Trots att, ja, vi vann senast (mot IFK Norrköping, reds.anm.), men vi hade ett par förluster. För egen del tycker jag att det är kul att vara i gång här och jag trivs bra än så länge.

Helander mot IFK Norrköping. Foto: Bildbyrån

Kan du se en framtid i Häcken?

– Ja, självklart. Jag är här på lån året ut och vi får se vad som händer sen, men absolut hade det kunnat bli det.

Varför valde du att komma hem till allsvenskan?

– Jag har följt allsvenskan länge och när jag kollar på fotboll blir det mycket allsvenskan. Det är roligt, man känner till spelarna och det är några som man är vän med. Det är kul att vara tillbaka och spela själv.

Häcken gästar Shelbourne med avspark klockan 21:00 under torsdagen.