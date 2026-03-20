Ishak historisk trots uttåg: ”Fortfarande väldigt ledsen”

Lech Poznan åkte ur Conference League mot Sjachtar Donetsk.

Svenske Mikael Ishak noterades för dubbla kassar och blev den bästa målskytten i en polsk klubb i Europa.

Lech Poznans Europa-äventyr tog slut i Conference League-åttondelsfinalen mot Sjachtar Donetsk. Det sista mötet slutade 2–1 till den polska klubben men det räckte inte för att ta sig vidare. Sjachtar Donetsk vann med sammanlagt 4–3.

I returen gjordes Lech Poznans två mål av den svenske kaptenen Mikael Ishak. Anfallaren blev därmed historisk som den spelare i en polsk klubb som gjort flest mål i Europa. Totalt har Ishak noterats 31 fullträffar.

– Jag är just nu nummer ett, men jag hade hellre gått vidare. Jag är väldigt besviken. Jag ler för att vara nummer ett på den här listan är en stor prestation, men innerst inne är jag fortfarande väldigt ledsen, säger Mikael Ishak enligt sajten Weszlo.

Samtidigt svill svensken vara stolt över lagets prestation i Conference League den här säsongen.

– Jag är besviken men ge mig några dagar. Jag ska lugna ner mig och vara stolt över den här prestationen.



