Lech Poznan ute – trots dubbla mål från Ishak

Mikael Ishak blev historisk – och kvitterade dubbelmötet mot Sjachtar Donetsk.

Därefter gjorde João Moutinho självmål och Lech Poznan åkte ur Europa Conference League.

Foto: Bildbyrån

Han har gjort 13 mål i den polska högstaligan, ett i den polska cupen, sex i kvalet till Champions League och åtta i Conference League.

Det är svenske Mikael Ishaks facit för Lech Poznan under säsongen 2025/2026 och innebär att han nu har gjort 28 mål på 41 matcher.

Två av målen gjorde han under torsdagens bortamatch mot Sjachtar Donetsk i returmötet av åttondelsfinalen av Europa Conference League. Det första kom till redan efter 13 minuter efter ett inlägg från Taofeek Ismaheel. Det andra kom till på tilläggstid i den första halvleken, när han visade kyla från straffpunkten.

De två målen innebär även att Ishak nu är den spelare i ett polskt lag som har gjort flest mål i Europa – med sina 31 baljor. Torsdagens mål gjorde att han gick om legendaren Włodzimierz Lubański, som också är det polska landslagets näst mesta målskytt.

Tråkigt nog för Ishaks del stod João Moutinho för ett självmål i den 67:e minuten, som till sist innebar att Sjachtar Donetsk vann dubbelmötet med 3-2 och avancerade vidare till kvartsfinal.