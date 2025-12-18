Ishak matchhjälte i Lech Poznans seger

Mikael Ishak blev matchhjälte för Lech Poznan.

Det när laget besegrade Sigma Olomouc med 2–1 i Europa Conference League.

Foto: Bildbyrån



Ishak fortsätter att leverera mål för Lech Poznan. På torsdagskvällen gjorde svensken både 1–0 och 2–0 i mötet med tjeckiska Sigma Olomouc. Det första målet kom efter 35 minuter, medan det andra sattes på straff i tilläggstid i första halvlek.

Lech Poznan lyckades hålla undan och vann matchen med 2–1. Resultatet säkrar avancemang till playoff (sextondelsfinal) efter att laget avslutat ligafasen på elfte plats.

Mikael Ishak har nu gjort 22 mål på 30 matcher för Lech Poznan under den här säsongen och befäster sin roll som lagets främsta målskytt.



