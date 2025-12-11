Ishak nätade med ”panenka-straff” mot Mainz

Mikael Ishak gör det han är bäst på – mål.

Under torsdagen kvitterade han Conference League-matchen mot Mainz.

Det var svenskens 20:e fullträff på 28 matcher i år.

Foto: Alamy

För ett par veckor sedan hade Mikael Ishak, 32, gjort 17 mål på 25 tävlingsmatcher och beskrev sig själv vara i sitt livs bästa form när FotbollDirekt pratade med honom.

Två veckor senare har han nu kommit upp i hela 20 mål på 28 matcher – efter torsdagens match i Conference League.

Då tog hans Lech Poznan mot Bundesliga-laget Mainz på hemmaplan och skulle få med sig en poäng. Först gjorde bortalaget 1-0 genom Sota Kawasaki innan svensken skulle kliva fram.

Matchuret visade 41 när den polska storklubben tilldelades en straff. Då steg Mikael Ishak fram och chippade in bollen bredvid en chanslös Batz i Mainz-målet.

Målet innebar inte bara att Lech Poznan tog en viktig poäng mot Mainz – utan att han nu är 17 mål från att bli klubbens bästa målskytt genom alla tider.