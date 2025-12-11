Jens Gustafsson: ”Är ingen expert, men tror att vi är ute”

GÖTEBORG. BK Häcken räddade en poäng mot AEK Larnaca – men är trots det ute ur Conference League.

Det är dock inte huvudtränare Jens Gustafsson helt säker på.

– Det var en match vi var tunga att vinna för att gå vidare, säger han efter matchen.

BK Häcken var piskade att vinna hemma mot AEK Larnaca i Europa Conference League för att ha chans på en slutspelsplats.

Det misslyckades man med trots Johan Hammars kvittering på stopptid, vilket gör att Häcken-tränaren Jens Gustafsson är besviken på presskonferensen efter matchen.

– Vi är väldigt besvikna. Det var en match som vi var tunga att vinna för att gå vidare. Vi gör den första halvan väldigt bra och skapade återigen flera chanser, men vi hade igen inte skärpa i den sista delen, säger han och fortsätter:

– I den andra halvleken var vi låga på energi i slutet, men inget lag orkar i 90 minuter.

Med Häckens tredje kryss på fem försök är man alltså ute ur Europa-spelet. Även om Gustafsson inte är helt säker.

– Jag tror vi är ute och inte har någon chans. Jag är ingen expert, men jag tror att vi är ute.

– Vi gjorde allt för att få resultatet med oss. Spelarna var beslutade att göra allt för att få med resultatet, men vi lyckades inte, avslutar Häcken-tränaren.