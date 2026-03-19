Mikael Ishak historisk – kvitterar mötet med Sjachtar

Mikael Ishaks säsong fortsätter att vara strålande.

I dag slog han till med sitt sjunde och åttonde mål i Europa Conference League.

Det innebar att hans Lech Poznan kvitterade åttondelsfinalen mot Sjachtar Donetsk.

13 mål i den polska högstaligan, ett i den polska cupen, sex i kvalet till Champions League och sju i Conference League.

Det är svenske Mikael Ishaks facit under säsongen 2025/2026 och innebär att han nu har gjort 27 mål på 41 matcher.

Han senaste mål gjordes borta mot Sjachtar Donetsk i returmötet av åttondelsfinalen av Europa Conference League och innebar att hans Lech Poznan reducerade till 3-2 i dubbelmötet.

Strax före paus slog han till med sitt andra mål för matchen, och det första från straffpunkten, som kvitterade dubbelmötet.

Det innebär även att Ishak nu är den spelare i ett polskt lag som har gjort flest mål i Europa – med sina 31 baljor. Torsdagens mål gjorde att han gick om legendaren Włodzimierz Lubański, som också är det polska landslagets näst mesta målskytt.

Lech Poznan föll till sist med 3-2 och är ute ur Europa Conference League.



