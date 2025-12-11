JUST NU: Så startar Häcken hemma mot Larnaca

BK Häcken är i behov av tre viktiga poäng mot AEK Larnaca i Europa Conference League.

Detta för att fortsatt kunna nå slutspel.

Matchen har avspark klockan 18.45.

Foto: Bildbyrån

Med fyra omgångar spelade av Europa Conference League har BK Häcken spelat in två poäng. Sist det begav sig tappade man ledning till förlust borta mot Zrinjski Mostar.

För AEK Larnaca har det gått bättre då man placerar sig sjua i tabellen med åtta inspelade poäng.

Idag ställs de två klubbarna mot varandra på Bravida arena i Göteborg. Här kan du läsa om var du kan se matchen på tv.

Med en dryg timme kvar till avspark står det klart att man ställer upp med följande lag:

Startelvor:

BK Häcken: Berisha; Lundqvist, Helande, Lode, Lindberg – Rygaard, Andersen, Gustafson – Layouni, Brusberg, Svanbäck.

AEK Larnaca: Alomerovic; Gnali, Saborit, Milicevic, Godswill – Miramon, Ledes, Pons, Naoum – Bajic, Ivanovic.