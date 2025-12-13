Lindberg om udda positionen i Häcken: ”Jag klagar inte”

GÖTEBORG/STOCKHOLM. Julius Lindberg ha gått från högerytter till högerback.

En position en han är okej med.

– Nu är det mer vant. Jag har spelat där hela året, säger Häcken-spelaren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken har haft en tuff höst. Hisingenklubben tappade positioner i allsvenskan samtidigt som de ligger utanför kvalificeringsplats i Conference League.

En spelare som har fått testa på en ny position i samband med detta är Julius Lindberg. 26-åringen har tidigare spelat längre upp i banan på en kant. I Häckens senaste match mot AEK Larnaca förpassades han till högerbackspositionen. Något han inte är förvånad över längre.

– Nu är det mer vant. Jag har spelat där hela året, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag har spelat det (högerback) i, jag vet inte hur många matcher så man jobbar sig in mer och mer i det. Sedan finns det fortfarande utvecklingsområden men jag tycker att jag har tagit stora kliv.

Okej med positionen: ”Så länge jag får…”

Samtidigt som positionen har blivit en vana hos Lindberg – önskar han att spela längre upp i banan.

– Så länge jag får valet att följa med framåt så gärna. Jag klagar inte på positionen

Men du vill spela längre upp?

– Jag vill spela längre upp. Det vill jag. Jag vill vara där uppe, jag tycker att jag ska vara där uppe egentligen men jag får ta mina chanser när jag väl kommer upp i banan…men som jag sa, jag trivs i den här positionen också. Den är rolig på sina sätt.

Lindberg är öppen för flera roller på planen.

– Jag kan tänka mig striker, jag kan tänka mig ”åtta”, jag kan tänka mig lite allt möjligt.

Någon position du inte hade kunnat tänka dig?

– Det är väl mittback, målvakt, ”sexa”. Resten är det bara att köra.

Julius Lindberg står noterad för två mål och två assist på 29 tävlingsmatcher den här säsongen för BK Häcken.