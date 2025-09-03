BOSÖN. BK Häcken har avancerat till ligafasen i Conference League.

Det har även Sebastian Nanasis Strasbourg gjort – som lottades mot göteborgslaget.

– Det ska bli roligt, varje tillfälle som man får åka till Sverige är roligt, säger Strasbourgspelaren under onsdagens pressträff.

Efter att Häcken besegrade rumänska CFR Cluj med hela 7-3 över två möten stod det klart att man kvalificerat sig till ligafasen i Conference League.

För fem dagar sedan lottades vilka som lag möter vilka i den andra upplagan av Uefas nya ligaspel. Då drog Häckens namn tillsammans med Sebastian Nanasis Strasbourg – vilket gladde den svenske landslagsmannen.

– Det ska bli roligt, varje tillfälle som man får åka till Sverige är roligt. Det ska bli kul, säger Sebastian Nanasi under onsdagens pressträff.

Har du följt deras säsong någonting?

– Nej, inte riktigt faktiskt. Jag har mest koll på Malmö faktiskt.

Vad säger du om Malmös säsong?

– Det är klart att förväntan i Malmö alltid är att man ska vinna guld, oavsett vad som händer. Det är klart att man har förväntat sig mer, men för dem handlar det om att försöka hitta tillbaka, samla sina poäng inför slutet för att komma så högt upp som möjligt och göra ett bra Europaspel.

Tror på islossning för Malmö FF inom kort

Sedan Sebastian Nanasi lämnade Skåne för Frankrike för ett drygt år sedan har Malmö FF förvisso vunnit SM-guld och tagit sig till två raka Europa League-gruppspel. Trots det menar somliga himmelsblå supportrar att MFF har presterat sämre sedan han lämnade.

– Man får väl ta det lite som en komplimang om man ser det på det sättet. Sedan tror jag inte att jag har haft den påverkan på laget, att det skulle ha gått så snett sedan jag lämnade. Det tror jag inte riktigt hör ihop. De har så många bra spelare som ska kunna lösa det. Förväntan har varit väldigt hög och man är kanske inte där man vill vara just nu. Däremot är jag helt säker på att de kommer att komma tillbaka starkare.

Vad är det då som saknas i Malmö, och har gjort att man just nu ligger på en fjärdeplats med 15 poäng upp till serieledande Mjällby?

– Jag tycker att man har kommit till många lägen och har skapat sina lägen. Sedan har man inte fått in bollen i mål. Så fort det lossnar tror jag att det bara kommer att rulla på.

Hyllar Mjällbys sensationella säsong: “Wow”

Om Malmö FF inte har gjort sin bästa säsong under årets upplaga av allsvenskan är Mjällby AIF:s resa någonting helt annat. Det förtäljer Nanasi.

– Det är klart att man är lite förvånad. De var bra redan förra året men att de skulle vara så här bra redan i år – jag säger bara wow. Stor eloge till dem för de spelar faktiskt väldigt fin fotboll och det är egentligen ingen som kan säga att inte förtjänar det helt och hållet. De har en väldigt stor tro på det de gör och jobbar stenhårt. Det är bara att säga bra jobbat, avslutar Nanasi.