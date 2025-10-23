Säkrat Europaspel igen: ”Ska ta oss vidare den här gången”

ÅRSTA. Efter derbysegern mot AIK har Hammarby säkrat spel i Europa för andra året i rad.

Det menar Adrian Lahdo och Markus Karlsson är ett tecken på att föreningen arbetar på rätt sätt.

– Det betyder jättemycket för klubben och det är bara att fortsätta på det här spåret, säger Markus Karlsson till FotbollDirekt.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Söndagens derbymatch mellan Hammarby och AIK slutade med en 2-1-seger för hemmalaget efter att Nahir Besara och Montader Madjed gjort varsitt mål för de grönvita.

De tre poängen innebär inte bara att ”Bajen” kan titulera sig som bäst i stan år 2025 – utan att man har säkrat spel i kvalet till Europa Conference League nästa sommar. Det som kommer att bli en topp tre-placering för Hammarby i år innebär också att man kommer att kvala till Europa för andra året i rad.

Det finner 17-årige Adrian Lahdo glädje i.

– Det är såklart en jättebra grej att vi har säkrat det. Just nu ska vi bara fortsätta med de sista matcherna i allsvenskan och sedan förbereda oss inför Europa och allsvenskan nästa år. Det är bara att jobba på så tar vi oss vidare den här gången, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Markus Karlsson, som förärades ett tifo inför söndagens derby, håller inte igen med vad en Europaplats innebär för honom själv och för hans moderklubb.

– Det betyder jättemycket, både för mig och klubben, att ta sig till Europa ännu ett år. Det är de matcherna som man vill spela. Det visar bara hur bra vi har presterat som lag, alla spelare och ledare. Det betyder jättemycket för klubben och det är bara att fortsätta på det här spåret och komma högt upp i tabellen och spela i Europa – som är de roligaste matcherna att spela.

Känns det på något sätt tufft att Mjällby har gjort en så pass bra säsong när ni också har träffat rätt?

– Ja, det skulle jag säga. Men samtidigt hade det varit tungt oavsett vilket år de hade gjort det. Just nu, speciellt när man är precis efter, är det tufft att se att de redan har vunnit. Det var lite tråkigt, men de ska ha all eloge. De har gjort en jättebra säsong och varit otroligt bra, avslutar Karlsson.