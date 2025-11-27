Silas Andersen tar ledningen borta mot Zrinjski Mostar

BK Häcken gästade Zrinjski Mostar i Europa Conference League.

Då stod Mikkel Rygaard för ett fint inlägg som Silas Andersen mötte med pannan.

Det innebar att de gulsvarta gjorde ett viktigt ledningsmål i Bosnien och Herecegovina.

Foto: Bildbyrån

Det var på ett regnigt och halvtomt Stadium Bijeli Brijeg HŠK Zrinjski i Bosnien som BK Häcken och Zrinjski Mostar delade på bollinnehavet i inledningen av matchen.

I den sjätte minuten skapade hemmalaget sitt första skott på mål, då Etrit Berisha räddade bollen efter att en Zrinjski-spelare fått halvträff med huvudet på hörna.

Med en dryg kvart spelad av matchen hade tempot inte blivit särskilt högt. Möjligen hade det med matchens betydelse att göra. När 33 minuter var spelade kom Zrinjski Mostar till sin bästa chans då Cuze kom halvt fri och chippade över Berisha – men utanför mål.

Med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken slog Mikkel Rygaard in ett mycket fint inlägg. Då hade Silas Andersen tagit en löpning mot bollen och prickade dit 1-0 med pannan för Häcken. Ett par minuter senare hade Rygaard ett skott i stolpen från nära håll.

