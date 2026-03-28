17-åriga hjälten: ”Stor betydelse för hela matchbilden”

SOLNA. Nova Selin blev AIK:s stora hjälte i premiären.

17-åringen gjorde damallsvenskans första mål i år.

– Jätteskönt att få in en balja också i början så att man startar matchen på bästa vis, säger Nova Selin efter matchen.

AIK vann den damallsvenska premiären på hemmaplan mot IFK Norrköping. 17-åriga Nova Selin visade sig vara glödhet och fick in matchens enda mål.

– Jätteskönt. Det är jätteskönt att få vinna här hemma på hemmaplan i premiären och med publiken som stöttar oss genom hela matchen.

Under premiären var det över 1000 personer på plats på Skytteholm för att se premiären. Det var en stor AIK-klack som stöttade sitt gulsvarta lag.

– De stöttade oss verkligen i alla fall. Ja, det är jätteskönt när man springer där på kanten, man tar sig kanske förbi en spelare och så hör man alla vråla och bara skriker kör, kör, kör. Så då får man ju extra pepp och samtidigt också när man kanske blir tacklad och de skriker med en, det är ju såklart att det är stor betydelse för hela matchbilden.

AIK tog ledningen redan i den tredje minuten. Linda Sembrant gjorde en krossboll över till Nova Selin som var perfekt placerad samtidigt som ”Pekings” målvakt Sofia Hjern var för långt ut.

– Ja, det är ju i början av matchen så det är jätteskönt att få in en balja också i början så att man startar matchen på bästa vis och det är assist av Linda där, där vi har pratat också om att hon kan slå De här diagonala bollarna, över till mig och så. Så när jag ser att hon får bollen så går jag bara på inlägget och så kommer den perfekt till mig.

Premiären bjöd på massvis med känslor och Tess Olofsson fick dela ut en hel del gula kort och kämpa för att hålla matchen i styr.

– Man ser ju i början bara vilken ton domaren sätter, vad hon tillåter och då gäller det att köra utifrån det också, att får jag en smäll och jag inte får någon frispark med mig, då vet jag ju att jag gå in lika hårt tillbaka och det ska inte bli någonting. Sen så är det lite ojämnt ibland av domaren tycker jag, där det kanske ska bli frispark till oss och så. Men det finns inte mycket man kan göra nu efter då.

Nova Selin hoppas kunna fortsätta på samma succébanan framöver.

– Bara fortsätta så som det är nu. Jag har fått förtroendet med nummer 10 och får starta nu i premiären. Så det är bara att fortsätta med det och ta åt sig vad tränarna och medspelarna säger och så fortsätter vi där, avslutar Selin.