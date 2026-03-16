AIK:s besked: Nyförvärvet sjukskrivs på obestämd tid

Lotta Kalske är ett av AIK:s nyförvärv inför årets säsong.

Under måndagen meddelade klubben att 20-åringen sjukskrivs.

Detta på grund av psykisk ohälsa.

I januari blev Lotta Kalaske värvad av AIK. 20-åringen som sitter på erfarenhet från finska högstaligan värvades in som en av klubbens mest spännande nyförvärv. 20-åringen har spelat några matcher på försäsongen men nu dröjer det tills hon går ut på en fotbollsplan igen.

AIK meddelade under måndagen att 20-åringen sjukskrivs på obestämd tid på grund av psykisk ohälsa.

– I sådana här situationer är fotbollen sekundär. Lotta har visat ett stort mod genom att vara öppen om sin situation, vilket gör att vi kan ge henne det stöd och den hjälp hon behöver i arbetet med sin mentala hälsa, säger AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari i klubben uttalande.

Klubben meddelar även att inget mer uttalande om anfallens tillstånd kommer göras.