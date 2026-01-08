Officiellt: Kalske klar för AIK

AIK rustar inför säsongen 2026.

Anfallaren Lotta Kalske, 20, ansluter till den damallsvenska klubben.

– Det känns som ett perfekt steg för mig, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Efter en åttondeplats i damallsvenskan i fjol satsar AIK mot toppen av tabellen. Inför 2026 har ”Gnaget” redan värvat Lisa Björk från Linköping och nu kommer nästa nyförvärv.

Det rör sig om den 20-åriga anfallstalangen Lotta Kalske som köps loss från finska HJK.

– Lotta har många egenskaper som vi värdesätter högt, hon är dels en mångsidig spelare men framför allt är hon en fartfylld spelare som alltid har intentionen att röra sig framåt i banan. Vi har följt henne under en längre perioden och det känns därför fantastiskt bra att äntligen ha henne på plats här i AIK, säger sportchefen Zinar Spindari i ett uttalande.

Med HJK var Kalske med och vann den finska högstaligan både 2024 och 2025.

– Det känns som ett perfekt steg för mig att komma till AIK och det är en stor ära att få skriva på för klubben. Mina förhoppningar är att jag kan ta med mig mina erfarenheter från Finland och bidra till att klubben tar nästa steg så att vi tillsammans kan börja utmana i toppen av damallsvenskan, säger anfallaren.