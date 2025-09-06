Anna Tamminen om sin tid i Bajen: ”Alla borde få känna kärleken”

Hammarby vann den tidiga seriefinalen mot Malmö FF med 2–1.

Men efter matcher var det mer tårar än glädje då den finska keepern tackade för sig.

– De bästa fem åren i mitt liv, säger Anna Tamminen till supportrarna efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen blev det klart att Anna Tamminen lämnar Hammarby för spel i Newcastle. Den finska keepern har spenderat dryga fem år i grönvitt och blivit en favorit bland publiken och en av Hammarbys viktigaste spelare. Tamminen vann ”årets målvakt” och ”årets MVP” efter SM-guldet 2023.

– Jag är enormt tacksam att jag har fått vara del av den här klubben. Supportrarna har lärt mig vad både fotboll och Bajen betyder. Jag kommer alltid bära alla minnen med mig och det är med ett tungt hjärta jag säger hejdå, säger Tamminen via hemsidan när nyheten kom att hon skulle lämna.

Efter Hammarbys seger mot Malmö FF under lördagen blev det ett tårfyllt farväl för Tamminen.

– Jag har inga ord. Jag vill bara tacka för mina fem bästa år i livet. Ni har gjort det helt otroligt och jag tycker att alla borde kärleken som Bajen har, säger en rörd Anna Tamminen och forsätter:

– Den magin vi har här idag är så fin. 2–0 och sen 2–1 och ni bara kör på. Jävlar vilken energi.

Efter tacktalet satte Tamminen igång sin egen ramsa.

– Jag tycker det är jättepinsamt att köra sin egna låt men vi kör. Är ni redo?, avslutar en berörd Tamminen.

Supportarna hyllar Anna Tamminen. Foto: Bildbyrån

Tamminen hyllades med en ”tack för allt!” banderoll och flera minuter av ramsan ”WakaWaka, Anna Tamminen i vår bur, hon är vår finska mur” som supportrarna tillägnat till henne.