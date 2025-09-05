Bomben: Tamminen lämnar Hammarby

Anna Tamminen har gjort sitt i Hammarby.

Målvakten lämnar för Newcastle United i England.

– Jag är enormt tacksam att jag har fått vara del av den här klubben, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Målvakten Anna Tamminen anslöt till Hammarby 2021. Fyra år senare har parterna kommit överens om att bryta avtalet i förtid. 30-åringens nästa klubbadress blir Newcastle United i England.

– Vi har haft en bra dialog med Anna och har kommit fram till att det här blir bästa lösningen utifrån rådande situation. Det är en spelare som varit bärande under sin tid i Hammarby och hon har bidragit starkt till våra framgångar under de senaste åren. Det är en väldigt bra målvakt och en väldigt fin person och lagkamrat, och vi önskar Anna stort lycka till i den fortsatta karriären, säger sportchef Arnór Smárason i ett uttalande.

Hammarby och Anna Tamminen har gemensamt kommit överens om att bryta avtalet. Därmed lämnar målvakten efter nära fem år i klubben. Ny klubbadress blir Newcastle United.



Stort tack för insatserna i Bajen och lycka till, Anna! 💚#Bajen pic.twitter.com/dbWNqnrPaS — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) September 5, 2025

Anna Tamminen har nyligen opererats för en handskada och är inte spelredo under höstsäsongen.

– Jag är enormt tacksam att jag har fått vara del av den här klubben. Supportrarna har lärt mig vad både fotboll och Bajen betyder. Jag kommer alltid bära alla minnen med mig och det är med ett tungt hjärta jag säger hejdå, säger Tamminen.