GÖTEBORG. Hon stod för en läcker tvåfotsdribbling och en tåpaj fram till 2-0 i seriefinalen mot Hammarby.

Nu hoppas BK Häcken-anfallaren Anna Anvegård på en plats i Tony Gustavssons landslagstrupp.

– Klart att jag har förhoppningar. Jag har ändå gjort mycket poäng och känner mig i bra form nu, säger hon efter lördagens match.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen tog BK Häcken mot Hammarby i en dramatisk seriefinal i damallsvenskan. Då skulle två mål i den första halvleken, från Tabby Tindell och Anna Anvegård, räcka till en mycket viktig seger för de gulsvarta från Hisingen.

Den innebär att man nu har fyra poäng ner till ”Bajen” på andraplats och har goda möjligheter att lyfta Kronprinsessan Victorias pokal om fyra omgångar.

Därför var stämningen i göteborgarnas omklädningsrum minst sagt positiv efter matchen.

– Vi har varit jätteglada. Det var en sådan viktig match med så mycket på spel, så vi har verkligen firat. Det var kul, säger Anna Anvegård efter matchen.

Som nämnt stod Anvegård själv för Häckens andra mål i matchen. Detta gjorde hon genom en läcker tvåfotsdribbling i straffområdet, för att senare avsluta med en klassisk tåpaj.

– Jag tror att Tabby (Tindell) vinner bollen och så blir det lite ihopslag. Den dimper ner framför mig, jag tar mig förbi en försvarare och tåpajar in den i bortre. Det var skönt.

”Kanske var en liten blandning mellan tur och skicklighet”

Du stod för en ”tvåfotare” innan också.

– Ja, men det visste jag inte när jag gjorde målet utan det har jag fått se efteråt. Det bara hände och jag tänkte inte på det. Det är snyggt men jag håller på att trilla också ser det ut som, så det var kanske en liten blandning mellan tur och skicklighet.

Anvegård förklarar hur hon ser på Häckens guldambitioner med fyra omgångar kvar.

– Det var en jätteviktig vinst för att få lite andrum. Nu är det fyra matcher kvar och det gäller att vi ska vinna alla fyra. Annars är det skitsamma om vi har vunnit mot både Malmö och Bajen om vi ska förlora. Nu är det fyra finaler kvar. Vi får njuta några dagar sedan är det fokusera på nästa match.

Anvegårds förhoppningar om en landslagsplats

Foto: Bildbyrån

Till veckan som kommer ska Tony Gustavsson ta ut sin första trupp som förbundskapten för det svenska damlandslaget. Då hoppas Häcken-anfallaren på att hennes namn är del av truppen.

– Det är klart att jag har förhoppningar liksom. Jag har ändå gjort mycket poäng och känner mig i bra form nu, men vi får se. Det är många som gör det bra i sina klubbar på min position. Det är bara att hålla tummarna att man blir uttagen, men blir det inte så är det bara att fortsätta kämpa på.

Men den tvåfotaren måste ha imponerat på Tony?

– Ja, den verkar ha imponerat på många. Men det är många som kan göra en sådan, så det är vad det är.

På frågan om 28-åringen har haft någon kontakt med den nya landslagsstaben svarar hon:

– Nej, det har jag inte. Det blir spännande att se, säger hon och berättar vad hon tycker om förbundskaptenskiftet för hennes del.

– Det är jättebra. Vi är ändå några stycken i vårt lag som jag tycker borde få chansen och som har visat en bra form under en längre tid. Det är bra att det kommer in någon med nya ögon som kommer in och kan se våra kvaliteter, avslutar Anvegård.