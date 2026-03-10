Arsenal-lånets tydliga målbild: ”Ambitionen är att vinna allt”

Arsenal-lånet Vivienne Lia har ett glasklart mål.

19-åringen vill vinna Svenska cupen och damallsvenskan.

– Jag tror att ambitionen är att vinna allt, om jag ska vara ärlig, säger Lia till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/Alamy

I februari kom beskedet att Hammarby lånar in Arsenal-talangen Vivienne Lia på ett lån som sträcker sig över hela säsongen.



Den 19-åriga yttern har varit lagkamrat med de före detta Hammarbyspelarna Kyra Cooney-Cross och Smilla Holmberg som har berättat mycket om Stockholmsklubben – så det var ingen främmande klubb Lia anslöt till.

– Bra saker. Självklart har min Arsenal-lagkamrat Kyra (Cooney-Cross) varit här och sedan Smilla (Holmberg) också. Så jag har bara hört positiva saker. Naturligtvis är supporterskaran också fantastisk, det har jag hört och sett tidigare. Det är ett nöje att vara här, säger Lia till FotbollDirekt.