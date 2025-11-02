Bajen bröt Norrköpings segersvit: ”Jag är jättebesviken”

IFK Norrköping förlorade mot Hammarby på bortaplan.

Det innebär att ”Pekings” vinstsvit är bruten.

– Jag är såklart jättebesviken just nu. Det kändes som att vi hade lite momentum i stunder, säger Jessica Wik till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Norrköping åkte på en tuff förlust mot Hammarby. Det innebär att Norrköpings segersvit på sju matcher är över.

– Jag är såklart jättebesviken just nu. Det kändes som att vi hade lite momentum i stunder, men de är såklart ett jättebra lag. Sen gör de mål när vi har lite momentum och det tar lite musten ur oss. Och när de gör 3-0-målet på straffen såklart så blir det lite död match där, säger Jessica Wik efter matchen.

Jessica Wik är fåordig och besviken efter matchen och lagets insats.

– Vi kom inte riktigt in i det här närkampsspelet som vi brukar. Det är svårt att höra varandra och ge energi och sånt. Men vi fokuserar på nästa match nu, säger Wik och fortsätter.

Ni kom hit med en bra segersvit och har spelat bra mot Hammarby under säsongen. Vad hade ni för tankar inför matchen?

– Vi visste ju att vi skulle kunna ha en chans. Vi har spelat bra mot Hammarby tidigare. Men vi gick såklart in med respekt och vet att de är ett bra lag. Men det slutar inte som vi vill. Det är tråkigt, avslutar hon.