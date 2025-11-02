TV: Hammarby säkrade Europa – krossade Peking

Hammarby hade lekstuga mot Norrköping i damallsvenskan.

Hemmalaget vann med 4–0 och har därmed säkrat spel i Europa 2026.

Hammarby presenterade i startelvan att man gör ett målvaktsbyte när Melina Loeck utgår på grund av fingerskada och ersätts av Moa Edrud.

Norrköpings Wilma Leidhammar sparkade igång matchen men Hammarby fick matchens första chans när Smilla Holmberg sprang på sin högerkant och la in bollen i straffområdet, men där fanns Sofia Hjern.

I den 15:e minuten fick “Peking” frispark efter att Vilde Hasund hållit fast Norrköpings Julia Karlenäs men gästerna lyckades inte förvalta sitt läge. I den 20:e minuten fick Wilma Leidhammar tag i bollen men Alice Carlsson lyckades sno tillbaka bollen i straffområdet.

Efter 30 minuter gjorde Julie Blakstad mål och gav Bajen ledningen. Hon stod fri i straffområdet och lyckades få in bollen som tar på ribban.

Miliojevic stormade mot mål men när hon skulle passa en fri Wilma Leidhammar så var Moa Edrud där och tog bollen. En viktig och modig räddning av Moa Edrud.

Emilie Joramo sparkade igång en händelserik andra halvlek där Hammarby tog kommandot men Norrköping var med och pigga på att kvittera. Men istället kunde “Bajen” utöka sin ledning i den 54:e minuten genom Anna Jösendal som lägger in en välplacerad och otagbar boll i mål.

I den 62:a minuten blev Hammarby tilldelade en straff efter att bollen gått på Antionies hand. Anna Jösenal klec fram och dundarde in 3–0 för hemmalaget.

Med dryga kvarten kvar att spela utökade Ellen Wangerheim till 4–0. Segern betyder att Hammarby har säkrat spel i Europa 2026.

Startelvor:

Hammarby: Edrud – Holmberg, Bragstad, Carlsson, Blakstad – Joramo, Koivisto, Hasund – Lennartsson, Wangerhiem, Jøsendal

Norrköping: Hjern – Handfast, Lindwall, Antoine, Wik – Karlenäs, Milivojevic – Kingspor, Jones, Rehnberg – Leidhammar