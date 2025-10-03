Bajen-kaptenen efter segern: ”Det är så jävla skönt”

Hammarby vann derbyt med 1–0.

Efter ett tidigt ledningsmål av Bea Spung.

– Ja men jävligt skönt och jag tycker vi gör oss förtjänta av en trepoängare här sett över 90 minuter också, säger Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vann derbyt med uddamålet efter Bea Sprung och Alice Carlsson var nöjd efter den viktiga segern.

– Det känns otroligt skönt såklart. Det gör det verkligen, säger Bajen-kaptenen efter matchen.

Vad säger du om inramningen idag?

– Nej men uppladdningen inför den, en fredagkväll, en höstkväll, fint väder. Det är då fotbollen är som bäst och man mår som bäst så att också få en bra start på matchen var viktigt för oss. Så att, nej, det var den här matchen innehöll mycket och jag är bara så jävla glad.

Det blev revansch mot AIK efter att ha förlorat mot just AIK i våras. Kapten Carlsson tyckte det var extra skönt att vinna just denna matchen.

– Ja men jävligt skönt och jag tycker vi gör oss förtjänta av en trepoängare här sett över 90 minuter också.

Vad säger du om Beas Spung mål?

– Ja men skitsnyggt och skönt som sagt att få in den tidigt. Jag vet inte vilken minut det är men bra start och bra mål utav Bea.

Vad säger du om hon går fram, drar igång och pissar på AIK?

– Jag gillar lite den kaxigheten. Nu har hon spelat två derbyn och fler kommer det bli, så man lär sig att spela de här derbyna. Idag blev hon matchhjälte och derbyhjälte och det är stort att få bli det i sådana här matcher.