Beskedet efter guldet: ”Vi vill vinna mer”

STOCKHOLM. BK Häcken är svenska mästare.

Målet framöver är redan spikat, nu vill man vinna mer.

– Nu ska vi njuta här och nu, men såklart att vi ska bygga ett lag som ska vara med och konkurrera framöver också, säger sportchef Christian Lundström.

Foto: Bildbyrån

Fyra raka andraplatser, men denna lördag så kan BK Häcken äntligen titulera sig svenska mästare och känslan av ”äntligen” är påtaglig hos sportchef Christian Lundström.

– Det är bara äntligen, det har varit år när vi varit väldigt nära. Så många andraplatser. Att få den här segern är fantastiskt.

Känns det som att en förbannelse är bruten?

– Nja, vi har ju gjort ett jäkla bra jobb under en lång tid och jag är sjukt stolt över den gruppen som vi har nu, så i år kände jag verkligen att vi kommer att vara enormt svårstoppade. Sen den starten vi har, jag kände ändå att det här kommer vi att greja i år. Sista delen av säsongen så har vi varit ostoppbara, men visst, lite så här ”äntligen”.

Lundström är samtidigt tydlig med vad målet framöver är, det är att man ska fortsätta vinna.

– För det första så har vi Europa att spela om, där ska vi gå långt och sen vill vi vinna mer. Nu ska vi njuta här och nu, men såklart att vi ska bygga ett lag som ska vara med och konkurrera framöver också. Vi jobbar med utveckling, vi kommer att tappa spelare, vi kommer få in nya som också ska vinna mästerskap.

Just med tanke på Europa, hur mycket kan man fira ikväll?

– Nej så är det ju, de är proffsiga de här tjejerna, men man kan ju fira så in i helsike fast man inte behöver supa skallen av sig, man kan göra det på ett bra sätt, säger han och förklarar vidare hur man kommer att fira:

– Vi kommer vara glada, vi kommer sjunga, dansa tillsammans. Vi kommer vara uppe hela natten.