JUST NU: Ex-allsvenska stjärnans blixtinhopp i La Liga
Fyra minuter tog det i ödesmötet mellan Alavés och Mallorca.
Sedan kastades fjolårets allsvenska skyttekung Ibrahim Diabate in för hemmalaget.
Efter en tung start med sex inledande matcher utan speltid har Ibrahim Diabate kommit allt mer in i La Liga-kostymen där han växlat mellan starter och inhopp.
Mot Mallorca i en sexpoängsmatch i jakten att undvika degradering fick anfallskonkurrenten Lucas Boyé startplatsen – men argentinaren satte sig ner i gräset redan efter tre minuter och kunde inte spela vidare.
I stället kastades fjolårets allsvenska succé i Gais in i spel redan i fjärde minuten – och det med ”Ibrahim” på ryggen och inte Diabate.
Ivorianen är hittills noterad för ett mål i La Liga.
Inför dagens möte låg Alavés på nedflyttningsplats med en poäng upp till säker plats och ytterligare en pinne upp till motståndaren Mallorca.
