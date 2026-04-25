JUST NU: Ex-allsvenska stjärnans blixtinhopp i La Liga

Fyra minuter tog det i ödesmötet mellan Alavés och Mallorca.

Sedan kastades fjolårets allsvenska skyttekung Ibrahim Diabate in för hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

Efter en tung start med sex inledande matcher utan speltid har Ibrahim Diabate kommit allt mer in i La Liga-kostymen där han växlat mellan starter och inhopp.

Mot Mallorca i en sexpoängsmatch i jakten att undvika degradering fick anfallskonkurrenten Lucas Boyé startplatsen – men argentinaren satte sig ner i gräset redan efter tre minuter och kunde inte spela vidare.

I stället kastades fjolårets allsvenska succé i Gais in i spel redan i fjärde minuten – och det med ”Ibrahim” på ryggen och inte Diabate.

Ivorianen är hittills noterad för ett mål i La Liga.

Inför dagens möte låg Alavés på nedflyttningsplats med en poäng upp till säker plats och ytterligare en pinne upp till motståndaren Mallorca.