Beskedet: Fanny Peterson har skadat korsbandet

Hammarbys Fanny Peterson har fått ett tungt besked.

Undersökningar visar att 17-åringen har skadat korsbandet i knät.

Hon ska nu opereras.

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Det blev en tung helg för Fanny Peterson. I söndagens match borta mot Uppsala skadade hon knät efter ungefär 20 minuter och tvingades kliva av. Nu har en magnetkameraundersökning visat att korsbandet i knät är av, meddelar Hammarby.

Efter operationen inleder hon rehabträningen för att ta sig tillbaka till spel.

Skadan är ett hårt slag för både Peterson och Hammarby. 17-åringen har tagit en ordinarie plats i laget den här säsongen och har gjort sex mål på 22 matcher i damallsvenskan. Nyligen fick hon dessutom tröja nummer tio i klubben. Dessutom säkrade Häcken SM-guldet i går kväll, vilket avgjorde guldstriden och blev extra tufft för Bajen.

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