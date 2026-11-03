Beskedet: Fanny Peterson har skadat korsbandet
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Hammarbys Fanny Peterson har fått ett tungt besked.
Undersökningar visar att 17-åringen har skadat korsbandet i knät.
Hon ska nu opereras.
Det blev en tung helg för Fanny Peterson. I söndagens match borta mot Uppsala skadade hon knät efter ungefär 20 minuter och tvingades kliva av. Nu har en magnetkameraundersökning visat att korsbandet i knät är av, meddelar Hammarby.
Efter operationen inleder hon rehabträningen för att ta sig tillbaka till spel.
Skadan är ett hårt slag för både Peterson och Hammarby. 17-åringen har tagit en ordinarie plats i laget den här säsongen och har gjort sex mål på 22 matcher i damallsvenskan. Nyligen fick hon dessutom tröja nummer tio i klubben. Dessutom säkrade Häcken SM-guldet i går kväll, vilket avgjorde guldstriden och blev extra tufft för Bajen.
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