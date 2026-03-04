Beskedet: Nyförvärvet har skadat korsbandet

IFK Norrköpings nyförvärv Inger Vadder har skadat sig.

Det rör sig om en korsbandsskada och hon missar stora delar av säsongen.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping värvade Inger Vadder i januari. I en svenska cupmatch i slutet på februari så skadade sig nyförvärvet och efter undersökningar har man konstaterat att det rör sig om en korsbandsskada i det främre korsbandet.

– Det var väldigt tufft att få beskedet om min korsbandsskada. Men jag känner mig lyckligt lottad över att ha ett så bra stödsystem och fina lagkamrater runt mig. Jag känner mig motiverad inför rehaben som väntar och jag ser redan fram emot att spela på Parken 2027. Tack så mycket för allt stöd hittills, säger Inger Vadder via klubbens uttalande.

Ponne Jalali, Head of Performance IFK Dam säger följande:

– Tillsammans med vårt medicinska team har vi utfärdat en plan för Inger och hennes rehabilitering, hon visar gott mod och vi kommer stötta henne hela vägen tillbaka till fotbollen.

Det kommer krävas operation och hon lär missa stora delar av säsongen.