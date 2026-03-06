Beskedet: Wahlström missar hela säsongen – är gravid
Mimmi Wahlström, 31, är gravid.
Anfallaren missar hela säsongen.
Mimmi Wahlström vände hem till Sverige och Djurgården under sommaren 2024 efter flera år utomlands. I fjol stod för totalt 11 mål när Djurgården hamnade på en fjärde plats i damallsvenskan. Men i år får man klara sig utan stjärnan.
Anfallaren kommer missa hela säsongen 2026 och tar en paus från fotbollen. Detta då 31-åringen och maken Markus väntar barn.
– Vi är givetvis väldigt glada för Mimmis skull och unnar henne verkligen den här resan tillsammans med familjen. När sedan tiden är mogen ser vi fram emot hennes återkomst på fotbollsplanen i den blårandiga tröjan, summerar sportchef Jean Balawo via klubbens uttalande.
Mimmi Wahlström skriver på sina sociala medier att tillökningen väntas i augusti.
I fjol tappade Djurgården även Pauline Rubin på grund av graviditet och nu har hon lämnat klubben.
