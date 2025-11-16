Boye lämnar Bajen – men kan bli kvar i Sverige: ”Öppen för alternativ”

KANALPLAN. Simone Boye Sørensen har gjort sin sista damallsvenska match för Hammarby.

Men sista matchen i damallsvenskan behöver det inte ha varit, mittbacken som lämnar Stockholmsklubben stänger inga dörrar.

– Just nu är jag fortfarande öppen för alternativ, säger hon efter segern mot BP.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna söndag meddelade Hammarby att Simone Boye Sørensen lämnar Stockholmsklubben efter säsongen. Hennes kontrakt är utgående och det kommer inte att förlängas.

– Det är inte bara mitt beslut, det är också klubben som valt att gå nya vägar. Jag vill ändå säga att det känns helt okej, det känns som att jag har gjort mitt i Hammarby, jag är klar. Vi som familj ska troligtvis flytta närmare Danmark, så det känns bra, säger hon efter dagens storseger mot BP.

Mittbacken som kom till Bajen från Arsenal sommaren 2022 medger att dialogen med Bajen varit bra och att hon känner sig redo för ett nytt kapitel i livet och karriären.

– Jag visste om att mitt kontrakt går ut, jag har också haft en bra dialog med klubben om att de inte riktigt visste ifall de ville förlänga. Så jag har ju de sista månaderna tänkt att det kanske är min sista tid i Bajen. Det är såklart tråkigt, speciellt när det nu också ser ut som att vi tar oss vidare i Europa, det hade jag gärna gjort färdigt med klubben. Men jag är också stolt över min tid i Hammarby, det har hänt så mycket, cupguld, SM-guld, en graviditet och jag står nu här med ett barn och jag förlorade min pappa i vintras. Det har hänt så mycket och det känns som att jag är redo att stänga det här kapitlet och komma närmare min familj i Danmark.

Hade du velat förlänga ifall ett kontraktsförslag från Hammarby hade kommit?

– Jag tror det beror på. Hade vi pratat om det i somras att både jag och Hammarby ville förlänga, ja då kanske. Nu blir det inte så och det är såklart tråkigt, men det känns också rätt.

Samtidigt som det står klart att hon lämnar Hammarby efter säsongen så är 33-åringen tydlig med att karriären kommer att fortsätta, hon är inte redo att lägga skorna på hyllan.

– Det blir mer fotboll, jag kommer inte att lägga av. Jag känner mig inte klar med fotbollen.

Vill du avslöja var det blir, ifall någonting är klart?

– Nej, men jag kan säga att det troligtvis blir närmare Danmark.

Närmare Danmark finns ett antal damallsvenska lag och Boye utesluter inte fortsatt spel i Sverige.

– Just nu är jag fortfarande öppen för alternativ.

Så du kanske är tillbaka här på Kanalplan nästa år, men då i en annan tröja?

– Vi får se, vi får se.

Under sin tid i Hammarby har Boye varit med och vunnit ett SM-guld och två cupguld. Det kan även bli ett till framträdanden för henne i klubben, ifall hon kommer till spel mot Ajax i torsdagens returmöte.