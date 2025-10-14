Mittbackarna Stine Sandbech och Simone Boye är tillbaka i danska landslaget.

Danskorna har saknats under en längre tid på grund av graviditet.

Foto: Bildbyrån

De damallsvenska mittbackarna är nu tillbaka i landslaget. Stine Sandbech gjorde comeback i Häcken i våras efter att ha varit borta från fotbollen en längre tid på grund av korsbandsskada och en graviditet och är nu tillbaka efter 900 dagars frånvaro från landslaget.

Simone Boye kom tillbaka till fotbollen i somras efter graviditet och skador, missade EM precis men är nu tillbaka i den röda tröjan.

”Det är nog min stoltaste uttagning någonsin” skriver Hammarbys Simone Boye på Instagram.

– Det känns helt otroligt, speciellt med tanke på den resan de har varit de senaste åren, där jag nästan tvivlat på fotbollen, säger Stine Sandbech via Häckens uttalande.

Danmark möter Finland i Nations Leauge den 24 oktober.