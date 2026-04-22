STOCKHOLM. Cajsa Andersson, 33, är Hammarbys nya målvakt.

Efter flera säsonger i Linköping valde hon att ta steget till Stockholm och ”Bajen”.

– Det känns bra. Det är en kul klubb att vara i med mycket roliga matcher och framgångar, säger Cajsa Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter fjolårets säsong var det flera spelare som lämnade Hammarby. En av dem var målvakten Moa Edrud. Hon ersattes av den rutinerade 33-åringen Cajsa Andersson.

Cajsa Andersson kom från en lång och lojal tid med Linköpings FC, men efter deras degradering valde hon att byta klubb och prova ett nytt äventyr i Hammarby.

Varför valde du Hammarby?

– En bra klubb som spelar en rolig fotboll. De satsar väldigt mycket på sitt damlag och även fansen som lyfter upp laget. Det har alltid varit häftiga matcher att spela mot Bajen, just att det är så mycket fans på plats. De sluter verkligen upp kring sitt damlag. Det är också såklart en bidragande faktor.

Cajsa Andersson bildar målvaktspar med Melina Loeck fram till sommaren och sedan finns även F19-målvakterna Fanny Jurander och Alice Olsson med i målvaktsgruppen.

– Jag tycker vi har bra samarbete. Gillar dem allihopa och det känns som att vi samarbetar på ett bra sätt och vill göra varandra bättre. Och trivs väldigt bra i den målvaktsgruppen. Jag tycker vi gör ett bra jobb tillsammans.

När 33-åringen anslöt till Hammarby sa sportchef Arnór Smárason i klubbens officiella uttalande att Cajsa Andersson skulle vara en extra mentor till de unga målvakterna och lära ut med hjälp av sina erfarenheter. Något hon själv inte riktigt håller med om.

– Ja, det vet jag inte. Jag försöker väl egentligen bara vara mig själv och pusha alla oavsett om det är unga spelare eller äldre och så får man ju såklart bidra med den erfarenheten man har och försöka hjälpa de yngre. Men egentligen inte bara de yngre, men försöka hjälpa med den erfarenhet man har både när det gäller rent fotbollsmässiga grejer och andra saker. Men jag tycker de sköter sig bra på egen hand.

Hammarbys fem målvakter. Emma Holmgren, Fanny Jurander, Melina Loeck, Cajsa Andersson och Alice Olsson. Foto: Bildbyrån

”Jag hoppas såklart spela nästa match”

Anderssons målvaktskollega Melina Loeck är inlånad från Brighton. Hennes lån går ut i sommar och vad som händer på målvaktsfronten efter sommaren är ännu oklart. Emma Holmgren fick sin dotter Elsa i mars och hon lär inte vara redo för spel redan i sommar. Kanske är det Cajsa Andersson som tar över som första keeper?

– Det är klart jag hoppas. Jag hoppas på speltid innan sommaren också. Jag tar det vecka för vecka. Jag hoppas såklart spela nästa match hela tiden.

Kan du beskriva dig själv som målvakt?

– Jag är ganska lugn av mig som person och som målvakt. Jag gillar att kommunicera med min backlinje, jag gillar att samarbeta med backlinjen. Ganska bra på en mot en-spelet och bra med fötterna.

Våren för Hammarby har varit intensiv. Det relativt nya laget blev direkt inkastade i Europacup samtidigt som svenska cupen och damallsvenskan drog igång. Nu väntar finaler i både Europacup och Svenska cupen, samtidigt som ”Bajen” vill behålla serieledningen i damallsvenskan.

– Superkul såklart. Det är de matcherna man vill vara med om och de matcherna man vill spela. Vi känner oss väldigt priviligierade att få den möjligheten, att få spela. Spela så pass roliga matcher nu under våren, det blir superkul.

Du kan vinna två titlar redan efter knappt ett halv år i klubben. Hur skulle det vara?

– Ja, superbra. Det tar jag alla dagar i veckan. Det hade varit kul, det är det vi går för.

Nästa utmaning för Hammarby blir första matchen av två i Europacup finalen mot BK Häcken på lördag den 25 april.