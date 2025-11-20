Därför blev det Bajen: ”Hade intresse från andra klubbar”

STOCKHOLM. Vilde Hasund förlängde nyss till kontrakt med Hammarby.

Hon valde att stanna trots intresse från annat håll.

– Jag hade intresse från andra klubbar också men det var ett enkelt val att stanna, säger Vilde Hasund till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Vilde Hasund kom till Hammarby 2022, nu har hon valt att förlänga sitt kontrakt igen. Denna gången stäcker sig kontraket över 2027 och målet för Hasund är glasklart. Det ska bli fler guld med klubben.

– Jag trivs väldigt bra. Jag älskar att spela här. Jag har haft min bästa säsong i år och vill fortsätta och bygga vidare på det nästa år och kunna vinna fler guld med Bajen målet, säger Hasund till FotbollDirekt.

Var det självklart för dig att stanna?

– Nej, jag vet inte. Jag hade intresse från andra klubbar också men det var ett enkelt val att stanna.

Härnäst för Hasund och Hammarby väntar ett returmötet mot Ajax i Europa cup.

– Det blir magiskt. Jag älskar att spela här på Nya Söderstadion. Det är alltid fantastisk stämning så det blir väldigt kul att få gå ut här imorgon till för alla våra fans. Så det blir väldigt kul.

Hammarby har en stor fördel inför returen då man fick med sig en 3–1 seger från Amsterdam. ”Bajen” har satt sig i ett bra utgångsläge för att ta sig vidare till kvartsfinal mot Sporting.

– Ja, men vi gör en riktigt bra match. Det är årets sista match. Så vi är väldigt redo för att ta oss an Ajax igen. Vi har med oss ett bra resultat. Så det är bara att gå ut och köra imorgon.

Hammarby tar emot Ajax på 3arena med avspark 19:00.