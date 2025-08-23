Derbydrottning igen – men lyfter laget: ”Springer strumporna av oss”

SOLNA. Derbydrottning på stadion i våras, derbydrottning på Skytteholm denna lördag.

Men efter matchen vill inte Therese Åsland ta åt sig allt för mycket ära.

– En lagseger idag, vi springer strumporna av oss, säger hon efter matchen.

Den första halvleken i dagens tvillingderby på Skytteholm var tillknäppt.

Det skapades inte allt för många målchanser och inte speciellt oväntat så var ställningen 0–0 i paus.

Ju längre in i den andra halvleken vi kom så öppnade sig dock matchbilden upp och till sist fick Djurgården hål på AIK, detta då Therese Åsland var säkerheten själv från straffpunkten i den 82:a minuten.

Djurgårdens segerregissör ger efter matchen sin syn på hur dagens tvillingderby utvecklade sig.

– Jag tror det handlar om att man tänker ”ska man gå för det, ska man inte gå för det”. Jag tycker att man ska gå för det i sådana här matcher, känslan att vinna är det bästa som finns och då gäller det att ta lite risker vilket vi också gjorde. Vi fick in spelare som har det lilla extra offensivt och jag tycker att vi fick momentum, sedan fick vi en straff och man behöver inte så mycket mer.

Åsland som stod för Djurgårdens två första mål när AIK:s krossades på Stockholms stadion tidigare under säsongen slog alltså till idag igen och blev således derbydrottning för andra gången den här säsongen. Att bli matchvinnare är dock sekundärt för norskan.

– För mig spelar det ingen roll om jag gör mål eller inte, det viktigaste är att vinna sen bryr jag mig inte om vem som gör mål. Sen är det självklart kul att bidra, men för mig handlar det om att vi vinner tillsammans, 1–0 är matcher som man älskar att vinna och hatar att förlora.

Men om du får välja, när du gör mål kanske det är mot AIK och Hammarby som man vill göra mål?

– Det är sant. Sen på straff är det större chans att den går i mål också.

– Sen är det framförallt en lagseger idag, vi springer strumporna av oss, avslutar hon.