Efter Sjögrens exit: ”Förändringarna är själva vardagen”

UPPTAKTSTRÄFF. Martin Sjögren lämnade Hammarby efter förra säsongen.

William Strömberg, som tog över klubben, berättar nu om förändringen.

– Jag tror att de största förändringarna är själva vardagen, säger William Strömberg.



Martin Sjögren tog över Hammarby efter succésäsongen 2023. I somras kom beskedet att han skulle lämna klubben för att ta över Chicago Stars i USA. Sjögren jobbade kvar säsongen ut. Förra året kunde Hammarby komma med beskedet att dåvarande assisterande tränare, William Strömberg, skulle ta klivet upp och ta över efter Sjögren.

William Sjögren har nu tagit över rodret och tagit klubben till en cupfinal och semifinal i Europa-cup. Den nye tränaren säger att det inte är så stor förändring som har skett.

– Jag har sagt det förut i intervjuer, jag tror att de största förändringarna är själva vardagen. Fler som jobbar på träningsplanen, vi kan komma lite närmare spelarna, vi kan jobba lite mer frekvent med feedback, video, återkoppling och så vidare. Det är ingenting som man kanske kommer märka som supporter eller utifrån, säger William Strömberg till FotbollDirekt.

Någonting som är en mäkbar förändring är att Strömberg ber sina spelare tacka av supportarna efter varje match innan det är samling och snack på planen. Något som Sjögren fick kritik för att han hade snack först. För Strömberg var det en viktig förändring.

– Viktigt. Jag utgår ofta i resonemang kring sådana frågor från supportrarna. För att jag tycker att det är det som är det viktigaste. För att grejen är att det roligaste som finns är när Kanalplan är fullsatt. Och kan vi skapa så att det är fullsatt oftare, då blir det roligare fotbollsupplevelser. Det är viktigt.

Härnäst för Hammarby väntar den damallsvenska premiären, där man ställs mot Rosengård på 3Arena.

I år finner vi Thea Sørbo och publikfavoriten Moa Edrud i Rosengård, två personer som Strömberg unnar framgång.

– Fina människor som man unnar all framgång förutom i den matchen, säger han med ett skratt och fortsätter:

– Vi mötte Rosengård här och vann med 4-0. Sett till matchbild kanske 4-0 inte riktigt speglade matchen tycker jag. Jag tycker att Rosengård var bättre än så. Så det gäller ju att göra vår förberedelse som vanligt och komma ut och och göra den där premiären på exakt det sätt som vi vill att en premiär ska se ut. Det vill säga med full fart, press, intensitet, gå mot deras mål. Tillsammans med publiken, få den här känslan som egentligen bara vi i Bajen kan skapa.