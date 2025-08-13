Klart: Martin Sjögren lämnar Hammarby efter säsongen

Martin Sjögren har gjort sitt i Hammarby efter årets säsong.

Detta bekräftar Stockholmsklubben denna onsdagseftermiddag.

– Chicago Stars har visat intresse för Martin under en längre tid, och har nu kommit med ett bud som vi ser som bra, säger sportchef Arnór Smaráson.

Tidigare under dagen kom uppgifter om att Martin Sjögren var på väg bort från Hammarby, detta för att ta över NWSL-klubben Chicago Stars efter säsongen.

Detta bekräftas nu av Hammarby.

– Chicago Stars har visat intresse för Martin under en längre tid, och har nu kommit med ett bud som vi ser som bra. Dels för att Martin kommer att kunna leda Hammarby säsongen ut, dels för att vi blir kompenserade på en nivå vi är nöjda med. För Martin innebär det här ett stort äventyr, och för oss som klubb känner vi oss trygga i att det här är klart i så pass god tid, vilket ger oss lugn och ro att genomföra en grundlig rekryteringsprocess inför nästa år. Vi är oerhört nöjda med Martins arbete hos oss, och vi ser fram emot att slutföra årets säsong tillsammans med honom, säger sportchef Arnór Smaráson.

Sjögren själv uttalar sig också:

– Jag trivs väldigt bra i Hammarby och har haft en fantastisk resa här så här långt. Nu har jag fått det här erbjudandet från Chicago, och att få chansen att jobba med ett lag i ett land som har en så stark tradition inom damfotboll är en möjlighet jag verkligen vill ta. Samtidigt är det viktigaste för mig att fullfölja årets säsong med Hammarby på bästa möjliga sätt, och fram till slutsignalen i årets sista match ljuder ligger mitt fulla fokus på Hammarby, säger Martin Sjögren.

