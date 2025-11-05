Martin Sjögren lämnar Hammarby efter säsongen.

Nu står det klart vem som ersättare honom i Bajen.

Det gör nuvarande assisterande tränaren William Strömberg.

Redan i mitten av augusti stod det klart att Martin Sjögren kommer att lämna Hammarby efter säsongen, detta för att ta över NWSL-klubben Chicago Red Stars.

Någon ersättare presenterades dock inte i samband med detta, men denna onsdagskväll så har Hammarby gjort det.

Bajen meddelar nämligen nu att William Strömberg, som för tillfället är assisterande tränare, tar över som huvudtränare från och med nästa säsong.

– Vi har haft en mängd kandidater för detta uppdrag, och det känns väldigt bra att det nu är tydligt för oss att den bäst lämpade kandidaten redan arbetar i klubben. ”Wille” är en tränare som kräver mycket, har ett öga för detaljer och är en duktig relationsskapare. Dessa egenskaper gör att vi är säkra på att han är helt rätt person att ta Hammarby till nästa nivå, säger Hammarbys sportchef Arnór Smárason.

37-åringen har skrivit på ett kontrakt med Bajen som sträcker sig över 2028.

– Jag är väldigt stolt över att ta nästa steg tillsammans med Hammarby. Jag trivs väldigt bra här och känner så klart både truppen och klubben väl från mina två senaste år, vilket gör att övergången till huvudtränare känns helt rätt. Fokus just nu är dock att avsluta denna säsong på bästa möjliga sätt, säger William Strömberg, ny huvudtränare för Hammarby.