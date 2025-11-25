FC Rosengård ska rösta om att bolagiseras

FC Rosengård kan komma att bolagiseras i framtiden.

Detta då klubben har valt att kalla till ett extra årsmöte – där medlemmarna kommer att rösta om detta.

Foto: Bildbyrån

Fjolårets svenska mästare FC Rosengård slutade på en elfteplats i serien i år, med två poäng ner till kvalplats.

Nu kan det hända en hel del i klubben då de två föreningar (herrlaget och damlaget) kommer att ha varsitt extrainsatt möte under framtiden.

Herrlaget, FC Rosengård 1917, har kallat till en extrastämma den 2:a december med anledning av att FC Köpenhamn vill investera i en ny bolagiseringsdel.

Damlaget har i sin tur kallat till ett extra medlemsmöte den 1 december där man kommer att rösta om att bolagisera föreningens A-lag.

”Syftet bakom förslaget till bolagisering är att möjliggöra för en långsiktig investering i A-lag Dam”, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Bolaget som eventuellt kan bli delägare i klubben, och som medlemmarna kommer att rösta om, är nystartade Crux Football Sweden Ltd.