Felicia Rogic valde att stanna i United: ”Eskilstuna är hemma”

STOCKHOLM. Felicia Rogic återvände till Eskilstuna United efter en tid i Norge.

Nu är hon tillbaka och ska få spela med sitt Eskilstuna i damallsvenskan.

– Vi kommer behöva göra ett hårt jobb eftersom vi vet att steget från elitettan till damallsvenskan stort, säger Rogic till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Felicia Rogic har spelat i Eskilstuna United i flera olika sejourer. Det senaste utlandsäventyret var norska Vålerenga där det blev två säsonger, men under tiden i Norge blev hon mamma och i mars i år skrev hon på för Eskilstuna igen för att göra comeback.

Klubben vann Elitettan i år och är därmed klara för spel i damallsvenskan nästa år.

– Bra, extremt bra skulle jag säga med facit i hand nu. Att vi vann serien och det är det finaste sättet att ta sig upp på. Så vi har gjort ett bra år, säger 32-åringen till FotbollDirekt.

Hur ska det bli att kliva ut på fotbollsplanen i damallsvenskan nästa säsong?

– Jag ser fram emot det, det gör jag. Det ska bli en speciell känsla, det var länge sedan.

Nykomlingar i damallsvenskan brukar ha det tufft att stanna kvar och etablera en plats i ligan, men Rogics Eskilstuna vet att det kan gå med hårt jobb. Men klubben vill även kunna tillföra fart och fläkt till serien.

– Förhoppningsvis mycket fart och fläkt. Vi kommer behöva göra ett hårt jobb eftersom vi vet att steget från elitettan till damallsvenskan är stort, men jag hoppas på att vi kan tillföra något till damallsvenskan.

Du valde nyligen att förlänga ditt kontrakt med klubben, var det ett självklart val för dig att stanna?

– Ja, till slut är det det. Eskilstuna är hemma och det kändes bra att få följa med upp.

Felicia Rogic stod noterad för 12 mål på 25 matcher i Elitettan.